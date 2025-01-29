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卓榮泰祈福喊新年目標 促進朝野和諧帶領台灣更進步

2025/1/29 18:56（1/29 19:58 更新）
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農曆大年初一，行政院長卓榮泰（前中）29日到台北覺修宮參拜，祝福鄉親新的一年平安健康、喜氣洋洋。中央社記者裴禛攝 114年1月29日
農曆大年初一，行政院長卓榮泰（前中）29日到台北覺修宮參拜，祝福鄉親新的一年平安健康、喜氣洋洋。中央社記者裴禛攝 114年1月29日
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（中央社記者曾智怡台北29日電）今天是大年初一，行政院長卓榮泰表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，並積極促進朝野和諧團結，逐步帶領台灣成為更進步的國家。

卓榮泰今天前往台北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福，現場湧入許多民眾排隊領取賀歲福袋。

卓榮泰致詞指出，在全體民眾共同努力打拚下，去年台灣經濟成長率預測達4.3%，創下近10年來第2高佳績。新的一年開始，面對國際情勢快速變化，政府持續緊密關注國內、外各種情勢發展，善用各種方式，與世界各國展開更多合作，全力推動各項合作計畫，維持台灣在世界產業鏈、供應鏈的領先地位。

在健康照護方面，卓榮泰說明，政府除提供經濟弱勢民眾更多照護資源外，也降低成人免費健康檢查年齡至30歲，並透過「雙就業、雙照顧」政策，持續完善公共支持體系，期盼讓台灣科技產業、中小微企業等百工百業，以及所有居住在這塊土地上努力打拚的民眾，都能獲得政府的照顧。

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卓榮泰強調，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，不論在地方服務、國家發展，以及與世界各國合作等方面都持續加強進步，並積極促進朝野和諧團結，讓總統賴清德帶領的中華民國政府，未來能夠在世界立足，得到更好的成績。

卓榮泰也期許民眾在新的一年更加團結，彼此互相幫忙，讓國家社會更加和諧，並支持政府各項工作；行政團隊一定會與全國人民站在一起，逐步帶領台灣成為更進步的國家。（編輯：張若瑤）1140129

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