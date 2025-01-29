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侯友宜：執政黨不能說要和諧 又發動罷免

2025/1/29 12:48
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（中央社記者王鴻國新北29日電）總統賴清德昨晚出席法鼓山撞鐘祈福時指出，盼朝野和諧，社會團結一心；新北市長侯友宜今天新春拜廟祈福時表示，執政黨不能一面說要和諧，一面又發動罷免。

賴總統昨晚出席法鼓山「除夕撞鐘．為世界祈福活動」致詞時指出，盼朝野和諧，社會團結一心，代表全國人民許下三願，盼未來一年風調雨順國泰民安、台灣無災無難、希望印太穩定世界和平

侯友宜今天上午在國民黨立委洪孟楷、葉元之等人陪同下，前往板橋慈惠宮、接雲寺及樹林濟安宮、鎮南宮等多家寺廟參香祈福並發放紅包，吸引許多人排隊領取。

侯友宜接受媒體聯訪時對賴總統希望朝野和諧的說法表示，執政黨說的一定要跟做的是一樣，不能一面說要和諧，一面又發動仇恨式的動員，展開罷免。

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他表示，「我們說得到就要做得到，說的跟做的要相同」，因為大家的眼睛都睜大在看，所以希望越有權力的人，更要學會尊重。

侯友宜表示，執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員，來製造更多的對立跟衝突，講的跟做的要一樣，每一名立法委員盡心盡力扮演監督政府的角色。祈求國泰民安、風調雨順，讓台灣可以更進步、更團結，感謝媽祖的疼惜，大家都一起為這片土地打拚。（編輯：郭諭儒）1140129

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