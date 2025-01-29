賴總統和陳傑憲與小球員互動 透露愛棒球原因

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統賴清德日前與「台灣隊長」陳傑憲等多名職棒選手，前往敦化國中關心小小棒球員；小球員好奇問為何喜歡看棒球，賴總統笑說，因為上不了球場打球，只好在家看棒球。語畢，現場響起一陣笑聲。

中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動日前前進台北市敦化國中，賴總統驚喜現身，身兼職棒球員工會理事長的「台灣隊長」陳傑憲親自迎接。賴總統笑說自己是來看偶像，陳傑憲回說：「你才是我的偶像」。

這場回饋列車活動，包括，統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩等人都出席參與。

賴總統與職棒球員交流時，談到希望一起討論運動部成立後，如何幫助球員以得到更好的保障，提供更好的空間讓球員發揮。

賴總統也說，他去年底出訪3個邦交國、過境美國，國際友人都誇獎台灣，而拿到12強冠軍也引起國際很多關注，感謝球員們在各自的位置上精彩表現。

陳傑憲談及體育班制度時表示，現場與會的球員都是有實力、也很幸運打到職棒舞台，但多數夥伴往往因為就讀體育班、專注練習而犧牲課業。上課一週，下週就要出去比賽，學業跟不上程度後就會荒廢。

陳傑憲說，小朋友如果會讀書，打棒球的能力也會好，有助未來在球場上遇到狀況，能夠更冷靜思考所面對問題，也能幫助球員多元發展，讓台灣棒球越來越好，兼顧課業與打球是大家共同的想法。

賴總統也在陳傑憲陪同下，與敦化國中的小球員們互動，詢問打棒球是基於興趣或未來想走職業，多名小球員表示希望成為職棒球員；賴總統則說，「很棒、很棒，總統為你加油」，每場球賽有很多壓力，球員養成抗壓能力，未來不管是打棒球，或是從事各種行業，相信都會更有韌性、更有能力，解決各項問題。

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談到籌備成立運動部，賴總統指出，期望至少發揮3項功能，包括推廣全民運動，不分男女老幼都應運動，改善身心健康；推動社區俱樂部及職業運動，除了職業棒球和職業籃球外，未來也會推廣其他不同球類職業運動；幫助國手在國際舞台上發揮更大實力，為國爭光。

總統強調，大家在體育場上追逐夢想，政府會跟大家站在一起。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140129

職棒球員工會回饋列車活動前進台北市敦化國中，總統賴清德現身，與小球員們合影。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月29日

總統賴清德（左4）日前出席職棒球員工會回饋列車活動，與職棒球員一同揮毫寫春聯。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月29日