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藍推3層次反罷免 柯建銘：螳臂當車

2025/1/27 16:11（1/27 16:48 更新）
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圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
圖為民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北27日電）國民黨擬祭出3層次反罷免應對大罷免潮。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨以為可以抵擋民意，實際上是螳臂當車、自尋死路，「全天下有強盜罷免警察的嗎」。

因應大罷免潮，國民黨立委李彥秀昨天指出，對藍營而言，就是要做最壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票；戰術方面，將分成黨中央、縣市及立委3層次。

柯建銘今天上午接受媒體聯訪時表示，國民黨擬定3個層次反罷免，以為可以抵擋民意，但事實上是螳臂當車，國民黨反罷免一定是自尋死路，是非常愚蠢的自殺行為。他反問，「全天下有強盜罷免警察的嗎」，這是加害者罷免被害者，國民黨根本比強盜還惡質。

柯建銘指出，2月3日開工後，公民團體就會遞交罷免連署書，但立法院還需要處理行政院所提的選罷法覆議案，屆時第一波遞交的罷免連署書將適用舊法，這反映國民黨團在立法院所做行為根本無效，徒增人民厭惡。

談及前總統陳水扁在社群平台發文呼應罷免，柯建銘表示，陳水扁是民進黨內處理政治事務最有智慧的人，陳水扁曾跟他說過，衝突、妥協才會進步，還勉勵他政治人物不要跑到敵人戰場打仗，要自己禦敵、另闢戰場，才能以寡敵眾，而現在罷免民意已起，這是很淺顯的道理。

行政院長卓榮泰昨天接受專訪時提到，他願意立法院提倒閣讓國會重新改選，但他認為，在野黨不敢。媒體也詢問柯建銘如何看待。

柯建銘表示，卓榮泰是中華民國有史以來最穩定的行政院長，卓榮泰也深諳在野黨不可能倒閣，因為倒閣後就要國會全面改選，國民黨不敢這樣做，因此卓榮泰只是在反諷國民黨。

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此外，民眾黨立委張啓楷26日指出，民進黨一方面撇清罷免案是公民團體發起，一方面又稱要聲援，根本玩兩面手法，民進黨最後將自食惡果。

柯建銘今天表示，1月21日民進黨團會議通過，罷免案由公民團體先走，民進黨團則做公民團體的後盾，並提供連署書表格，「只是做代收代付的工作」，並不是在第一線上喊全面大罷免，反而國民黨才是由黨部主導，甚至分成3層次。（編輯：張良知）1140127

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