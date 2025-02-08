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選罷法覆議與開議日朝野無共識 立院11日開談話會

2025/2/8 21:09（2/8 21:26 更新）
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圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）立法院朝野黨團6日協商新會期開議日，以及何時處理選罷法覆議案，但朝野未達共識。立法院今天發函通知朝野各黨團，定於11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜。

立法院朝野黨團6日進行黨團協商，在散會前，藍白簽署協商結論，即25日開議、11日處理選罷法覆議案等，但民進黨團未簽協商結論。會議主持人、立法院長韓國瑜指出，無法達成共識的話，必須要召開全院談話會，請黨團幹部有機會再溝通一下，他會徵詢大家召開談話會的時間。

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立法院今天發函通知各黨團，定11日召開全院委員談話會，決定第11屆第3會期開議日及議程相關事宜。

函文表示，本會期開議日等事宜於6日由立法院長韓國瑜召集黨團協商會議並達成共識，但尚有黨團未完成簽名。黨團協商結論若在10日下班前經各黨團完成簽名，就停止召開談話會，並立即改發送立法院第11屆第3會期第1次會議開會通知單。（編輯：林克倫、林興盟）1140208

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