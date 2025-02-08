政院若對總預算提覆議 國民黨團擬邀卓榮泰報告

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，立法院在下週處理完選罷法覆議案後，預計行政院也會針對總預算提出覆議，目前以國民黨團立場，傾向邀請行政院長卓榮泰到立院報告並備詢。

立法院朝野黨團6日進行黨團協商，在散會前，藍白簽署協商結論，即25日開議、11日處理選罷法覆議案等，但民進黨團未簽協商結論。除此之外，外界也關注行政院是否會對總預算提出覆議案。

王鴻薇今天下午表示，立法院在處理完選罷法覆議案後，預計行政院也會針對總預算提出覆議，目前以國民黨團的立場，傾向會邀請卓榮泰到立院報告並備詢。

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王鴻薇說，最主要是這次總預算包括重要的能源議題，許多中部立委很關心，且國民黨也主張要將非核家園改為非碳家園，許多立委都非常有興趣質詢。

王鴻薇表示，在總預算部分，大家也看到行政部門成為造謠國家隊，針對立法院的預算處理不停造謠，這部分也必須鄭重釐清，所以若行政院對總預算提覆議案，國民黨團現在傾向讓卓榮泰負責任的到立院報告，不要再造謠。（編輯：林克倫、林興盟）1140208