預算被砍 海基會：盡力確保文書驗證不受影響

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（中央社記者李雅雯台北7日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，今年度處理兩岸相關事務業務費用被立法院大幅刪減，目前正在盤點、檢視業務執行如何縮減、調整，將會盡力確保人民相關權益事項不受影響，例如文書驗證。

海峽交流基金會（海基會）7日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

「開源節流大概是一個基本的方向」，羅文嘉提到，大陸委員會（陸委會）補助海基會約2億5千萬元，倘若在野黨提案刪減的數額是以累加來看，將會刪除近1億元；對於業務執行、人事費、行政維持費等來說，一定不夠用，所以開源節流會是未來的基本方向。

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他表示，海基會預算遭到在野黨刪減，目前數額尚未被確定；倘若立法院還有重新考慮或審議的機會，希望可用理性、務實站在國家利益的立場重新檢視，海基會一定會竭盡所能地詳細說明預算如何使用。

羅文嘉說，因應預算減少，海基會正在盤點、檢視業務執行如何縮減、調整，會盡力確保人民重大相關權益事項不要受到影響，例如文書驗證；另也會盡力尋求找到其他收入來源的可能性。（編輯：楊昇儒）1140207