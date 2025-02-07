預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）因應各部會預算遭刪，環境部長彭啓明昨天表示，已擬15項節能減碳項目，以及只留訂1份報紙、雜誌。他今天在臉書貼文表示，刪除報紙雜誌的費用情非得已，向媒體說聲抱歉。

彭啓明在臉書貼文，以「刪除報紙雜誌的費用，情非得已，也向媒體朋友說聲抱歉」為題說明。

他在文中指出，環境部很重視的出版，例如報紙與雜誌，為了節省業務費，決定部內全部只剩新聞公關室保留1份，全部都停止。

彭啓明重申，「刪除報紙雜誌的費用，情非得已，也向媒體朋友說聲抱歉」，因業務費被凍結30%、刪除10%，保留對民眾的服務不變下，只有忍痛決定，未來若預算回復，希望能恢復訂閱。這一年大約有新台幣幾十萬元，仍離被刪除的業務費有段差距，還是得更努力瘦身。

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針對環境部預算遭刪，彭啓明昨天表示，水電費被刪減10%、業務費刪減約3成，因此訂15項項目，例如週五不加班、燈光關20%、增加視訊會議等，以及本月起環境部只留1份報告、雜誌，原本整個環境部約50份報紙、30多本雜誌停訂。

彭啓明並表示，目前各部會中，環境部是首個部會辦理，未來若預算能增加希望能恢復訂閱；現在先以網路新聞為主，其他部會也可能會仿效，已向行政院報告。（編輯：管中維）1140207