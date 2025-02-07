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藍批總預算送不出因主計總處不理 綠：倒果為因

2025/2/7 14:25
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（中央社記者林敬殷台北7日電）立法院迄今未送出114年度中央政府總預算案審查報告，國民黨立法院黨團指控行政院主計總處置之不理，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是倒果為因、顛倒是非，肇事逃逸，還要受害者善後，沒有這種道理。

總預算案僵局未解，國民黨立委王鴻薇批評，今年預算新台幣3兆元創歷史新高，「砍一點點算什麼？還是有2兆多元預算可以用」。

民進黨團上午舉行時事回應記者會時，吳思瑤表示，在野陣營不了解預算運作，各部會編列的預算，下面還有各個項目、科目，不可以把A項目挪到B項目，不可以把A部會預算拿去支援B部會，這是預算執行的 ABC。

吳思瑤指出，在野黨一再簡化邏輯，但各科目預算本來就不得流用，行政院只能窮盡一切的努力彌補，讓人民的服務不受到損害，行政部門有相當鉅額的業務費被凍結、刪減，行政院聘用的手語老師，因原始標案無法執行，為服務聽障人士，想方設法找到救急方式，每個部會現在都面臨同樣的窘境，但國民黨砍完預算肇事逃逸，現在回來譴責受害者，質疑主計總處不協助計算，這是倒果為因、顛倒是非。

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吳思瑤說，肇事逃逸後還要受害者幫忙善後，行政院被賣了還要幫忙數鈔票，沒有這種道理，請立法院好好自己來善後。

她表示，立法院院方昨天在朝野協商時已說明，恐怕還要1到2週時間才能夠試算清楚金額，但能不能算清楚，她個人相對悲觀，因為這是史上最混亂的預算審查，但是，誰造成的後果，都應當敢做敢當，不要再甩鍋。（編輯：林興盟）1140207

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