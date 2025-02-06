總預算案尚未送達 政院：恐有刪減數超過預算數情況

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（中央社記者賴于榛台北6日電）立法院會日前三讀通過114年度中央政府總預算案，但尚未送至行政院。行政院今天表示，立法院此次處理總預算案有別以往，可能發生重複刪減，或是刪減數超過預算數的情況，且主計總處也未獲邀協助計算，目前只能等待立院處理進度再行因應。

立法院會1月三讀通過114年度中央政府總預算案，總預算案歲出原編列約新台幣3兆1325億元，經統刪、及提案刪除後等審議結果，歲出降為約2兆9248億元，共計減列約2075億元。不過，總預算案尚未送至行政院，根據行政院主計總處日前初步估算，立法院委員會審查、 院會表決及通案刪減的總預算案總數為2076億元。

行政院、監察院及各部會陸續反映刪減、凍結的預算比例過大，欲提出救濟手段。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，部會水電費等都遭刪減，很多費用也不能使用，行政院將尋求合法、合憲的救濟方式。

對於總預算案尚未送達政院，李慧芝提到，總預算案三讀過程，根據媒體報導有重複表決，或是表決後撤案等情形，且三讀宣讀時也只有1頁的內容，未說清楚相關刪除、凍結原則，更遑論說明刪除的項目與數額，讓外界存有疑義。

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李慧芝也說明，過往總預算案審查為了避免重複刪除，或是個別項目刪除數字超過預算數，行政、立法共識都是以「大包小」方式來計算，但立法院此次是直接加減「個別刪減數」，這做法有別於以往，恐產生重複刪減、刪減數超過預算數的情況，行政、立法對此也沒有達成共識。

李慧芝還提到，立法院此次也未邀請主計總處協助進行計算，政院也沒有獲得數字的詳細說明，目前只能先等待立法院將總預算案送出，再行因應。（編輯：張若瑤）1140206