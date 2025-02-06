綠指立院預算報告遮蔽提案人 藍批造謠亂帶風向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）民進黨團書記長陳培瑜指立法院總預算案審查報告遮蔽提案人。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，蔡政府時期，立法院總預算案審查報告也是如此，何來遮羞布之說，陳培瑜製造謠言、亂帶風向，應該公開道歉。

陳培瑜在臉書撰文提及，昨天發文只是要強調目前收到的總預算審查報告狀況百出，相對過去正式公布總預算審查報告，應該是要完整、妥適的，並清楚整理好預算凍結刪減等資訊，現在已經2月，審查報告不應該是以目前這樣的方式呈現。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨天指出，立法院成國眾兩黨遮羞布，總預算案審查報告遮遮掩掩。這兩天收到立法院總預算案審查報告，讓人傻眼的是將院會表決提案掃描還有黏貼文字就成了審查報告，第二輪提案者名字都被遮蔽，這是過去審查預算沒有發生過的狀況。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天在立法院國民黨團記者室召開記者會指出，陳培瑜不懂裝懂、製造謠言、亂帶風向。

王鴻薇表示，根據總統府官網顯示，過去蔡政府時期，不管是前立法院長蘇嘉全、游錫堃，立法院送出的中央政府總預算案審查報告都長得一模一樣，報告中都不會看到提案立委，請問陳培瑜，如果蔡政府時期立法院總預算案審查報告就是如此，現在立法院何來遮羞布之說。

王鴻薇指出，現在立法院的總預算案審查報告還未送出，陳培瑜應該是私下透過主計總處或立法院各委員會拿到審查報告的草稿。即便立法院有送出審查報告，格式也同歷年一樣，沒有所謂黑箱作業。

透過 Google News 追蹤中央社

王鴻薇也說，根據立法院議事暨公報資訊網，114年度總預算案審查時的相關提案，以司法及法制委員會為例，仍然可以看到相關提案的提案人、連署人，以及提案理由，沒有消失不見。

對於王鴻薇的點名，陳培瑜上午在民進黨團記者會回應媒體提問表示，為何總預算遲遲無法送出，就是因為藍白立委在預算提案上一再亂搞，相關刪減的金額對不起來，造成混亂的起點就是藍白，也請藍白要對預算提案負責、對做出的決議負責。（編輯：謝佳珍）1140206