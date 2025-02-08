總統邀五院院長會商 藍：應邀在野黨主席共商國是

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）總統賴清德將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，賴總統應邀請在野黨主席共商國是，而不是用兩面手法、說一套做一套的方式；她也擔心賴總統雖名為邀請五院院長，是否最後變成5打1、立法院長韓國瑜的鴻門宴。

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧7日表示，賴總統預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

王鴻薇今天表示，賴總統要召集五院院長茶敘，要營造和諧的景象，但這場茶敘並沒有特定的議題，所以並不是正式的院際協商。

王鴻薇也說，事實上賴總統仍然放任民進黨立法院黨團總召柯建銘，以及民進黨的立委，在立法院繼續羞辱韓國瑜，不斷提案要改選立法院長、罷免韓國瑜，賴總統這樣的做法，難道不是說一套做一套。

王鴻薇認為，如果真的要朝野和諧、協商，賴總統應該邀請在野黨主席共商國是，而不是用這樣的兩面手法、說一套做一套的方式。

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王鴻薇說，賴總統名為邀請五院院長，但如果是要搞小動作，她擔心最後會不會包含賴總統在內，變成5打1，成為韓國瑜的鴻門宴。

憲法第44條規範，總統對於院與院間之爭執，除憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之道。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1140208