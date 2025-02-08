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政院：總預算刪凍衝擊中央施政 地方應共同面對

2025/2/8 16:14（2/8 16:53 更新）
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行政院8日指出，行政院長卓榮泰日前曾向台中市長盧秀燕等列席行政院會的六都代表說明，總預算刪凍衝擊中央施政，地方應與中央共同面對。（中央社檔案照片）
行政院8日指出，行政院長卓榮泰日前曾向台中市長盧秀燕等列席行政院會的六都代表說明，總預算刪凍衝擊中央施政，地方應與中央共同面對。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）台中市長盧秀燕日前指今年度中央政府總預算仍創新高，若政府還不會做事，就麻煩了。行政院今天表示，行政院長卓榮泰日前曾向盧秀燕等六都代表，親自說明總預算刪凍對中央施政的衝擊，地方應與中央共同面對。

今年度中央政府總預算遭大幅刪減，包含行政院各地聯合服務中心預算也遭刪。台中市長盧秀燕6日回覆媒體詢問時認為，今年通過的中央政府總預算創歷史新高，達到新台幣2兆9000多億元，國家應可做更多事，有這麼多預算還不會做事，這有點麻煩。

歲出預算2.9兆元被指創歷史新高，政院人士對記者解釋，卓榮泰已多次公開說明，今年中央政府編列歲出預算3兆1325億元，主因是公共建設、住宅、醫療、科技、健保財務協助等新增計畫項目，合計2806億元，一旦預算遭砍至與去年幾乎相同，新增措施將完全不能執行。

政院人士也說，相比起來，六都今年的歲出預算全數增加，包含台北市增5.98%、新北市增4.7%、桃園市增9.02%、台中市增加7.67%、台南市增6.62%，高雄市也增14%，縣轄市的新竹市也有增加5.67%，

政院人士表示，相信這都是地方政府考量市民所需、服務地方，所增加的歲出預算，沒有人會因此質疑地方政府不能增加歲出預算，但國、眾兩黨立法委員，卻不顧實際情況，逕行要求今年度中央政府總預算與去年相比不能增加，令人難以理解，也非常遺憾。

行政院發言人李慧芝向記者指出，行政院長卓榮泰其實在6日的行政院院會上，就曾親自向盧秀燕在內的與會六都代表解釋，總預算刪凍對於中央政府施政產生的影響，也呼籲地方應與中央共同面對。

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與會人士也透露，當天會議其實有其他直轄市的代表提到，地方政府願意一起呼籲立法院各黨支持流感疫苗採購，且盼能更加寬列相關預算；不過盧秀燕並未就此議題有所表示，且疑因要出席立法院活動，提早離席。

立法院會1月三讀通過114年度中央政府總預算案，總預算案歲出原編列約新台幣3兆1325億元，經統刪、及提案刪除後等審議結果，歲出降為約2兆9248億元，共計減列約2075億元。不過，總預算案尚未送至行政院，根據行政院主計總處日前初步估算，立法院委員會審查、 院會表決及通案刪減的總預算案總數為2076億元。（編輯：林克倫）1140208

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