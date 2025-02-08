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郭智輝：經部規劃赴美和川普團隊溝通半導體關稅

2025/2/8 16:01（2/8 16:48 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾智怡台北8日電）針對美國可能對台灣晶片課100%關稅，經濟部長郭智輝今天表示，台美半導體長年分工，最大利益者為品牌商，且台灣一向尊重智慧財產權，絕無偷走半導體技術；經濟部規劃派出次長、副署長赴華府，向川普團隊溝通解釋，盼能有好結果。

川普重返白宮，全球再掀關稅戰2.0，外電報導，川普下週將宣布對許多國家課徵對等關稅的計畫。

郭智輝今天出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」，會前接受媒體訪問表示，經濟部對各種可能情況都有準備，但無法揭露，因現在若掀底牌，就無法為業者謀福利。

川普鼓勵美國國內增產油氣，台灣作為能源進口國，基於強化氣源分散大原則，中油擬擴大採購美國天然氣，被問及如何進一步降低對美貿易順差，郭智輝表示，會參考川普陸續對墨西哥、加拿大、日本的作法，都在準備中，而日本是很好的參考例子，可看出川普對能源有非常重大決心，盼能滿足美國需求。

對於川普可能對台灣晶片課100%關稅，郭智輝指出，會有此想法應是溝通上不那麼順暢導致，經濟部規劃派出次長、副署長赴美國華府，向川普周邊人士做更好解說。

據了解，可能是主管貿易的次長江文若與產發署副署長陳佩利代表赴美。

他表示，台積電所做的工作和美國是一起的，美國負責設計與通路，最大利益者應是品牌，台灣做的則是資本支出最高部分，且是憑藉自身能力，最初從美國RCA引進半導體技術，台灣都非常尊重智慧財產權，「所有IP都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

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郭智輝強調，台灣是美國最好的貿易夥伴，現只是大家彼此認知差異，並不知道半導體製造風險這麼高，因此會就此與美國朋友做更深入解釋與溝通，希望能有好結果。

此外，媒體詢問川普日前公開喊話將對半導體課徵關稅，台積電有意將晶圓代工價格調漲15%以因應關稅的潛在衝擊。對此，郭智輝表示，這要問台積電。（編輯：張均懋）1140208

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