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分析：台灣半導體若受關稅衝擊 美晶片價格恐漲59%

2025/2/4 09:38
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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）川普祭出關稅措施，產業趨勢媒體Verdict今天指出，若川普對台灣晶片徵收100%關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一步致使仰賴台灣晶片製造的企業成本上升，美國晶片價格可能上漲59%。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）1月28日在基金會網站發文寫道，美國總統川普的想法是，如果將台灣半導體的關稅提高到100%，台灣半導體廠將轉移至美國以避稅。

Verdict報導指出，根據美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）對美國半導體產業依賴程度的研究，美國進口的邏輯晶片44.2%來自台灣、記憶體晶片則有24.4%來自台灣，台灣半導體製造遭受任何形式衝擊恐導致美國晶片價格上漲高達59%。

全球數據（GlobalData）旗下趨勢平台首席分析師德哈希爾（Isabel Al-Dhahir）示警，如果美國總統川普（Donald Trump）對台灣晶片徵收100%關稅，本質上如同針對台積電徵收關稅，這勢必將帶來負面影響，包括對美國消費者不利影響。

德哈希爾表示，蘋果公司（Apple）高度依賴台積電，約貢獻台積電25%營收；人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）則是台積電第二大客戶，貢獻台積電11%營收。蘋果執行長庫克（Tim Cook）與川普關係密切，因此可能有一些幕後的談判空間。

報導寫道，蘋果、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）和輝達等企業，約占全球專注設計的無廠半導體公司的65%。若美國對台灣晶片提高關稅，將大幅增加企業成本，甚至可能促使依賴台灣半導體的美國公司將業務遷往海外。

此外，川普對台關稅計劃可能造成另一項反效果，即台灣企業可能透過將業務轉移至馬來西亞或越南等地來避免關稅，這些國家正逐漸成為半導體生產的替代基地。

報導提到，自2020年以來，台積電已宣布在美國亞利桑那州投資650億美元，興建三座半導體晶圓廠，為美國史上規模最大的外國直接投資（FDI）計畫。

研究機構Signum Intel的創辦人暨執行長歐姆（Mike Orme）指出，雖然台積電正在美國擴大晶片製造產能，但美國國內仍然沒有可以替代台積電的現成方案。

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歐姆表示，大部分先進晶片製造代工仍必須仰賴台灣，台積電在亞利桑那州的工廠目前尚未全面運作；即使全面運作，產量也只能滿足美國市場需求的一小部分。

報導認為，川普已揮下關稅大刀，此舉進一步增加了對台灣半導體課徵100%關稅的可能性，但這項原本意在促進半導體製造回流美國的措施，恐將引發跨國貿易戰、推高企業成本。另外，無論最終美國對台灣晶片徵收關稅的結果如何，倘若過去30年的自由貿易模式走向終結，全球半導體供應鏈都勢必受到衝擊。（編輯：韋樞）1140204

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