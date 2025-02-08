監察院業務費遭大砍 專家諮詢費只能先暫欠

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（中央社記者賴于榛台北8日電）有學者在網路上指出，監察院目前只能給諮詢的專家學者「暫欠款憑證」，無法即時提供諮詢費用。監察院秘書長李俊俋說確有此事，且未來還可能要請監委自掏腰包，目前正持續盤點受衝擊情形。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，行政院、監察院都考慮在收到總預算案後，採取救濟行動。根據監察院說法，監察院業務費遭刪減及凍結數達新台幣1億9000多萬元，一般行政業務費用共9037萬6000元也遭全數減列，影響監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行。

另有學者在網路上指出，監察院目前只能給諮詢的專家學者「暫欠款憑證」，無法即時提供諮詢費用。李俊俋晚間對中央社記者表示，監察院是總預算遭刪凍的重災區，現階段監委公務車油料需自費，未來經院務會議討論後，恐怕監委連學者專家諮詢費用都必須自行支出。

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李俊俋說，監院各項業務各項目都受衝擊，包含證人車馬費也受影響，目前正逐項盤點中，但監委共識都是盼盡力維持憲法賦予監察院的權利，該做的得做，只是不確定能撐多久。

為增進院際協調合作，總統賴清德預計10日邀請五院院長會商國政。李俊俋昨天也說明，將趁此次協商，表達監察院職權如何受衝擊。（編輯：林興盟）1140208