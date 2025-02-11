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總預算僵局 知情人士：卓榮泰願參與朝野協商找解方

2025/2/11 17:12
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（中央社記者賴于榛台北11日電）知情人士今天說，行政院長卓榮泰盼立法院長韓國瑜在總預算審查報告送至行政院前，能先召集朝野協商，討論出全盤妥適處理方案，若有必要卓榮泰願意參與朝野協商，卓榮泰已在昨天傳訊息向韓國瑜表達相關想法。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，總統賴清德昨天召集五院會商國政時，韓國瑜呼籲政院別提覆議，改用追加減預算方式處理，他也承諾本週末前送出總預算案審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態。

知情人士今天對中央社記者表示，卓榮泰認為，行政院若針對總預算提覆議，可以藉此讓立法院重新審議不合理的統刪、針對特定機關特定項目的不合理巨幅刪凍，以及不合理的大量凍結使政府機關窒礙難行。

知情人士表示，若要用追加減預算處理，涉及相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算程序補救，且也有被立法院否決風險，因此政院期盼韓國瑜在總預算審查報告送至政院前，能先召集朝野協商，討論出全盤妥適處理方案，若有必要卓榮泰也願意參與共商解方，卓榮泰已在昨天傳訊息向韓國瑜表達相關想法。

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知情人士說，相信以韓國瑜從政以來的歷練與協調智慧，定能讓此事朝向好的方向前進，政院等也不會干預或下指導棋。

至於未來院際間協商機制如何進行，知情人士表示，還有待討論，但總預算案迫在眉睫，相信行政、立法兩院將儘速密集溝通。（編輯：謝佳珍）1140211

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