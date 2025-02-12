賴清德盼總預算送出前 韓國瑜卓榮泰盡速協商

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（中央社記者葉素萍台北12日電）兼任民進黨主席的總統賴清德日前召集五院會商國政，他今天在民進黨中常會上再度向行政、立法兩院喊話說，立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論。

朝野爭議不斷，總統賴清德日前召集五院在總統府會商國政，盼建立溝通平台，化解紛爭。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，他知道民眾對社會團結安定、台灣進步發展的殷切期盼，所以10日他根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，在會中達成3個共同目標。

賴清德指出，第一，五院肩負憲法忠誠義務，彼此監督制衡，更要互相尊重、相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台和合作機制，讓各院院務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

賴清德說，第2，政黨可以競爭，國家不能犧牲。對外必須以國防、外交為重中之重，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展；第3，朝野可以競爭，國民不能犧牲。對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，以全民福祉為心中所念，健全產業發展，照顧人民福利。

賴清德表示，在會議中五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，其中包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到2025年中央政府總預算遭到刪減、凍結已經影響各院運作。

賴清德說，其中行政院、監察院是重災戶，因為行政院遭刪減、凍結預算集中在幾個重要機關，而且是在特定的項目，以至於部會施政無法施展；監察院被刪減、凍結預算幾乎達到百分之百，所以很難推動業務。

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賴清德表示，因此他希望韓國瑜跟卓榮泰應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

賴清德說，感謝五院代表能共聚一堂，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更期盼未來五院能共同維持憲政秩序，行政院和立法院促進更流暢的溝通合作，達成全體民眾希望社會團結安定、台灣進步發展的期待，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、人民照顧不打折扣。（編輯：蘇志宗）1140212