藍籲歲計賸餘普發現金1萬元 政院：應先處理總預算案
2025/2/12 15:15（2/12 15:29 更新）
（中央社記者賴于榛台北12日電）國民黨立法院黨團今天指稅收超徵創新高，呼籲政府普發現金新台幣1萬元，還錢於民。行政院則表示，歲計賸餘有待審計部決算報告處理，目前兩院更重要的應該是處理今年度總預算案。
財政部10日上修去年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達新台幣3兆7619億元、續創新高，高出預算數5283億元，也刷新紀錄。國民黨團書記長王鴻薇今天舉行記者會指出，去年稅收跟超徵金額雙雙創下歷史新高，政府應普發全民1萬元；民進黨立法院黨團則說，5283億元當中包括中央政府的3757億元、地方政府（含統籌分配款）802億元，及法規要求若稅收增加的「指定用途」724億元，非全是超徵。
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對於國民黨團呼籲，行政院發言人李慧芝回覆記者提問時表示，感謝全體民眾和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘還有待審計部決算報告。
李慧芝說，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。（編輯：蘇志宗）1140211
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