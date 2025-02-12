藍推普發現金1萬元 綠：不顧國家財政太民粹

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（中央社記者王揚宇台北12日電）財政部上修113年總稅收，超出預算數5283億元創新高，藍營主張普發現金1萬元。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，國民黨團所說數字未經精算，並非全部都是中央的錢，如果不顧國家財政便簡化為普發現金，太過民粹。

吳思瑤認為，政府稅收超出預期，感謝各行各業拚經濟有成，稅收應全民共享，拿來建設國家、擴大照顧，包括投資社福、經濟、教科文、國防等，而非有一點餘裕就發給全民，希望各界就財政專業、經濟發展所需來理性對話，倘若動輒普發現金就認為是拚民生的話，這只是廉價的討好與民粹。

財政部10日上修民國113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達新台幣3兆7619億元，續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新新高紀錄。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強及國民黨立委張智倫等人，今天召開「稅收超徵創新高，還錢於民發現金」記者會，宣示將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜之後召開輿情回應記者會，對於國民黨團訴求回應媒體詢問。

吳思瑤說，台灣事實查核中心已就相關議題做出說明，若把全民拚經濟、稅收成長的正向成果，說成是中央超徵很多錢，這是錯的，因為這當中包括地方政府稅收，如果說政府把超徵直接放進口袋，這也是錯的，因為必須經過決算。

吳思瑤說明，113年全國稅收增加數為5283億元，當中包括中央政府的3757億元、地方政府（含統籌分配款）802億元，及法規要求若稅收增加的「指定用途」724億元，並非全部都是中央政府的超徵。

吳思瑤指出，國民黨團所言是沒有經過決算的數字，不要拿不精確的數字來帶風向，意圖創造出中央政府多扣錢的假象，況且超徵不能直接拿來用，必須要經過決算程序轉化為累計賸餘，而且要使用累計賸餘還要經過立法院相關程序同意，才能合理使用。

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吳思瑤說，國民黨現在怕很多違憲亂政的行為遭民意制裁，因此要拚民生、提民生法案，但如果民生法案是不顧國家所有財政的必要作為，直接簡化為討好、民粹的普發現金，例如喊價到1萬元，這樣的作為太過簡化。

吳思瑤會後受訪表示，國民黨團所說的中央稅收超徵，不完全是中央，地方也有802億元，而且財劃法通過後，地方從中央搬走3753億元，未來將挹注地方，如果國民黨認為要普發現金，何不先向藍營執政縣市長喊話。（編輯：翟思嘉）1140212