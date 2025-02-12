財政部：普發現金不宜常態化 今年稅收應不會大幅超預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天表示，現已成立稅收估測小組並委外研究相關估測模型，今年應不會再出現稅收實徵數大幅優於預算數的情形；同時，政府若有收支賸餘，將累計至歲計賸餘，作為未來施政融資財源，以減少債務舉借，施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化。

在證交稅、綜所稅、營業稅、營所稅成長的貢獻下，財政部10日上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元，續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新紀錄。

由於113年全國總稅收以及超出預算數的金額皆寫下歷史新高，國民黨團今天表示，將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。

財政部今天傍晚發布新聞稿表示，近年受惠稅課收入執行優於預期，自106年度至112年度總決算連續7年歲入歲出賸餘，得以減少或不舉借債務，若併計113年度執行情形，106年度起至113年度計減少舉債9362億元，並執行債務還本合計8588億元，減緩債務增加情形。

財政部說明，每年歲入預算籌編期間，會綜合考量國內、外經濟情勢及經濟成長率，並參酌各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素，推估編列歲入預算。

財政部指出，年度預算從編製、審議至執行完成，歷時逾2年，期間如遇有國內外重大政治、經濟或其他變數（例如天然災害），因未涵蓋於預算編列當時所使用的推估基礎及參考因子，導致實徵數與預算數（估測值）仍可能發生差異。

財政部進一步表示，現已成立「財政部稅收估測專案小組」，並委外研究「精進中央政府內地稅稅收估測模型」，相關專家學者建議已納入114年度稅收估測參考，期望使稅收估測更貼近實際，114年度預算執行應不會再出現113年度稅收執行數大幅優於預算數的情形。

透過 Google News 追蹤中央社

針對國民黨團訴求，財政部指出，111年度為疫後經濟成長果實由全民共享，依立法院通過的疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例編列特別預算，其中辦理普發現金，是因應疫後經濟的非屬常態性作法，尚不宜修法將普發現金常態化。

財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政的融資財源，以相對減少債務舉借，相關施政宜以優先順序為考量，以兼顧財政穩健及國家發展。（編輯：張均懋）1140212