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國民黨團推動全民普發現金1萬元 促政府還錢於民

2025/2/12 11:38
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（中央社記者王承中台北12日電）財政部上修民國113年總稅收，超出預算數新台幣5283億元創新高。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，宣示將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。且普發現金1萬元也不過2300億元，不足超徵的一半，政府還是有很多資金可以運用。

財政部10日上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達新台幣3兆7619億元、續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新紀錄。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強及國民黨立委張智倫等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「稅收超徵創新高，還錢於民發現金」記者會，宣示將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。

王鴻薇指出，去年稅收跟超徵金額雙雙創下歷史新高，國民黨團在新會期將針對民眾所需，推出重大民生經濟法案。國民黨團總召傅崐萁指出，稅收超徵應該全民共享，還錢於民，每人普發現金1萬元，作為國民黨團新會期重大民生提案之一。

王鴻薇表示，2022年稅收超徵5237億元，2023年在野黨推動還錢於民，要求普發現金1萬元，最後蔡政府決定普發6000元，共花費1417億元。今年如果普發現金1萬元，也不過2300億元，不足去年稅收超徵的一半，政府還是有很多資金可以用於支出、投資及補助。

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羅智強指出，國民黨團為民請命，呼籲賴政府將超徵的5283億元還錢於民。總統賴清德曾表示要讓全民共享經濟發展的果實，但國內物價上漲，房租、電價越來越貴，加重民眾生活負擔， 政府應把超徵稅收普發現金1萬元，呼籲賴總統兌現承諾。

張智倫表示，根據統計，近5年政府稅收超徵共1兆8000多億，過去曾發放3倍券、5倍券、普發6000元，才占其中的3130億元左右，希望政府有錢、有能力，就應該向全民發放現金，把經濟成長的果實跟全民共享。（編輯：蘇志宗）1140212

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