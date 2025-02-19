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朱立倫：以新加坡為例 盼政府順應世界趨勢還稅於民

2025/2/19 16:06（2/19 17:33 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席朱立倫今天表示，新加坡總理黃循財宣布要還稅於民，許多國家也都這樣做，兩年前蔡英文政府也還稅於民，請總統賴清德政府要能夠依據民眾的需求，以及世界的共同趨勢，從民眾多徵的稅款一部分還稅於民。

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元。新加坡政府18日宣布，今年將加碼發放購物券，並增加家庭及企業退稅額度，以因應民生物價漲勢。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上提到，黃循財宣布新加坡即將還稅於民，今年提高為每戶星幣800元，這是新加坡第6次還稅於民。除了新加坡之外，英國、美國及許多亞洲國家也都這樣做，兩年前蔡英文政府也還稅於民。

朱立倫指出，但現在的政府卻只會搞政爭、鬥爭，去年有5283億元的超收稅款，國民黨提出還稅於民，每人1萬元，將超收的稅款4成還稅於民，請政府能夠依據民眾的需求與世界共同趨勢，從民眾多徵的稅款一部分還稅於民。

談到立法院長韓國瑜在總預算審查報告送出前，18日召集朝野協商，朱立倫表示，韓國瑜以院長高度召集朝野協商，執政黨從頭鬧場到尾，總預算通過有史以來最高金額2兆9300多億元，應好好施政，若有不足可以提出來追加總預算。

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朱立倫說明，至於預算凍結部分，韓國瑜也表達很清楚，只要行政院到立法院提出需求，在召委選出後，各委員會提出建議、聽取部會報告解凍，這已表達出最高誠意，要共同讓施政更順利。

此外，朱立倫強調，今年是重要一年，3月12日是國民黨永遠的總理、國父孫中山逝世100週年，會舉辦一系列活動，秘書長黃健庭將召集各單位舉辦音樂會，地方黨部也將分別舉行相關紀念活動。（編輯：張若瑤、林淑媛）1140219

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國民黨19日下午召開中常會，黨主席朱立倫（圖）表示，朝野應放下政爭來面對問題、解決問題，強調立院新會期國民黨將全力優先推動通過AI基本法。中央社記者張皓安攝 114年2月19日
國民黨19日下午召開中常會，黨主席朱立倫（圖）表示，朝野應放下政爭來面對問題、解決問題，強調立院新會期國民黨將全力優先推動通過AI基本法。中央社記者張皓安攝 114年2月19日
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