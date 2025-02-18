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立院協商總預算 主計長：減列集中特定機關影響運作

2025/2/18 16:53（2/18 17:09 更新）
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立法院長韓國瑜（後中）18日下午針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜邀集朝野黨團進行協商，盼各黨團共同解決總預算案僵局。中央社記者趙世勳攝 114年2月18日
立法院長韓國瑜（後中）18日下午針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜邀集朝野黨團進行協商，盼各黨團共同解決總預算案僵局。中央社記者趙世勳攝 114年2月18日
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（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，今天召集朝野協商。行政院主計長陳淑姿說，依立院審議結果，政院仍要自行刪減636億元會有困難；減列集中在特定項目與機關，嚴重影響基本運作和維持。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜日前在國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，改用追加減預算方式處理等。韓國瑜下午召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，邀行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席。

龔明鑫說，代表行政院表達感謝之意，經過很多人努力才有今天的會議；在總預算三讀通過後，行政部門重新檢視，發現有些行政處理上有些窒礙難行，會議可以針對這幾點，希望將來有機會提出解決之道。

陳淑姿指出，第一，依立法院審議結果，通案刪減不低於新台幣939億元，扣除已經按照比例計算的通刪數共約303億元，行政院要自己刪減636億元，這金額非常龐大，對行政院來講是有困難的；按憲法規定，行政院有預算編列權、立法院有審議權，將來如果預算刪減的政治責任歸屬不明確，有違責任政治原則。

陳淑姿表示，第二，減列數集中在特定項目，例如大陸地區旅費通刪80%、國外旅費通刪60%，嚴重影響台灣和國際連結；媒體政策和政策宣導費刪減60%，使政府無法透過媒體澄清、說明各項重大計劃；特別費刪減60%，會影響基層員工的犒賞、慰勞。建議是否能在預算執行時，辦理流用或動支預備金。

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陳淑姿說，第三，刪減、凍結集中在特定機關業務，刪減幅度太大，嚴重影響機關基本運作和維持，如果要依案執行，建請辦理預算流用或動支預備金，或是用追加預算方式調整，但追加預算通過前也會有空窗期，空窗期是否由各單位辦理暫付。

陳淑姿指出，第四，凍結數創近年新高，也會產生業務空窗期，影響業務執行。是否能同意儘速安排相關解凍條件，機關送達後由立法院各委員會儘速審查、解凍。（編輯：林興盟）1140218

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