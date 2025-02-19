總預算案韓國瑜召集協商無共識 立院送出審查報告

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（中央社記者王承中台北19日電）立法院今天送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，各界關注總預算何時從立法院送出。立法院長韓國瑜18日下午召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，但並未達成共識。

立法院今天約在中午前，將總預算送出。根據114年度中央政府總預算案審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，審議結果，共計增列114億3815萬7000元。

報告指出，因114年度中央政府總預算案先行審議單位預算，其涉及附屬單位預算營業及非營業部分的營業盈餘及事業收入均暫照列，待附屬單位預算審議確定後，再行調整，歲入總額暫改列為3兆1648億434萬7000元。

而在歲出的部分，報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為3兆1324億6890萬9021元，各委員會審查結果計減列67億3763萬元，審查總報告所列保留部分暨各黨團送院會處理項目，除通案減列決議外，減列1068億6162萬9000元，共計減列1135億9925萬9000元。

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報告指出，其餘均應依立法院第11屆第2會期第18次會議通過的宣告事項及通案減列決議內容，通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目的預算調整減列。

114年度中央政府總預算案審查總報告的內容，與立法院會在1月21日處理總預算案三讀時所宣讀的審議結果一致。而各界關注的預算凍結金額，以及總預算案刪減數的確定金額，則未在審查總報告中呈現。（編輯：楊凱翔）1140219