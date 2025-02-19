綠：總預算審查報告同三讀結果都無確定刪減額 立院這1個月在幹嘛

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院今天送出114年度中央政府總預算，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，根據媒體報導內容，比對後發現總預算案審查總報告跟當初三讀審議結果相同，立法院這1個月到底在幹嘛，讓社會多等1個月的時間。

吳思瑤也指出，總預算案審查報告最終還是沒有「一個」精確的減列數字，且有諸多文字充滿不確定概念，也因歲出金額無法確定，連帶影響融資調度財源部分不確定，這都顯示藍白聯手下，此次總預算案審查是史上最荒謬，錯上加錯、亂上加亂。

立法院今天送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。

另外，114年度中央政府總預算案審查總報告的內容，與立法院會在1月21日處理總預算案三讀時所宣讀的審議結果一致。各界關注的預算凍結金額，以及總預算案刪減數的確定金額，則未在審查總報告中呈現。

對此，吳思瑤受訪提到，比對媒體報導內容，立法院端出一模一樣的資料（文字），試問立法院這1個月到底在幹嘛，也難怪立法院長韓國瑜18日召集朝野協商討論總預算案時，未主動說明總預算案審查報告內容，而是一直要求行政院說明。

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吳思瑤表示，立法院讓社會等待1個月的情形下，最後還是無法端出「一個」精確的減列數，而是用好幾個數字去加起來，包括委員會、院會減列數等，取代「一個」減列數，且歲出部分在相關用詞上充滿不確定性，例如「不低於」多少數字等，這都違反經驗法則。

吳思瑤強調，朝野一開始協商總預算案時，倘若有依照民進黨團總召柯建銘的建議，即按照往例，先討論確定預算刪減數的天花板，再接下去協商，就不會有今天總預算案刪減數無法確認困境，這也印證立法院這次審查總預算案的過程是史上最荒謬、太粗糙，錯上加錯、亂上加亂。（編輯：張若瑤）1140219