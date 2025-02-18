總預算朝野協商破局 韓國瑜籲政院不宜輕易提出覆議

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（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院長韓國瑜在總預算審查報告送出前，今天召集朝野協商。韓國瑜說，很遺憾三黨未達共識，總預算經立院三讀通過，基於對民意尊重，請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜日前在國政會商時指出，盼行政院別對總預算提覆議，改用追加減預算方式處理等。韓國瑜下午召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，邀行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，請將總預算送出立法院給總統賴清德及行政院，總統會轉給行政院看有沒有窒礙難行之處，行政院一定會就窒礙難行之處提出覆議；覆議當然會失敗，會再行釋憲，只有這條路可以走，其他都是違憲行為。

韓國瑜則指出，明天中央政府總預算就會送出。

國民黨團書記長王鴻薇表示，主計長陳淑姿說凍結預算比例創新高，但凍結比例最高的是95年度的13.24%；追加預算是行政院的在預算程序的法定權利，行政院當然可以提，送到立法院後再依預算程序進行，就程序依法提出、依法審查。

王鴻薇說，預算解凍要依程序，有急迫性的若經過合理說明，大家都會全力協助；至於辦理流用，要依預算法規定，遭刪除的預算就不能流用；追加預算前若要暫付，等於是現在就同意追加預算、是給它空白支票，已逾越黨團幹部的權責，「這部分我比較保留」。

國民黨團透過新聞稿表示，凍結預算不是刪除預算，行政院向立法院提報告即可解凍，主計總處說預算被凍結4.6%中央政府無法運作。但前總統馬英九、陳水扁的總預算被凍結比例都高於賴政府，卻運作如常，陳水扁任內也沒有動不動就提覆議，製造兩院對立。凸顯賴總統、行政院長卓榮泰如同巨嬰，沒有任何作為能力。

民眾黨團總召黃國昌說，行政院若認為總預算有窒礙難行，依法就提覆議、認為違憲就去憲法法庭，反正行政院這兩招已經用得非常純熟，不需要多著墨，等覆議送到立法院後，依法定程序該怎麼處理就怎麼處理。

黃國昌表示，三讀通過的總預算本來就沒有事後處理空間，行政院官員竟要求被刪掉部分要流用，是要透過黨團協商踐踏預算法規定，不可置信、也不可能同意；要提追加預算是行政院的權責，沒有特別意見，但要給大家看有哪些項目、內容、多少錢，才有往下討論的基礎。

韓國瑜最後宣告，今天的協商三黨顯然無法達成共識，非常遺憾，立法院是憲法最高民意機關，代表人民行使相關職權，114年度總預算已三讀通過、作出最終決議，基於對民意尊重，請行政院尊重立法院決議，不宜輕易提出覆議、增加朝野紛爭，但仍尊重行政院決定。

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韓國瑜說，如果行政院對總預算不提出覆議，建議各黨團與行政院後續討論有什麼方案可行，預算解凍部分，交由各委員會處理，請各黨團要求召委儘速排案，立刻啟動預算解凍程序；如果業務費支用有困難，請行政院參考預算法第22條規定，請立法院同意使用預備金。

韓國瑜指出，行政院認為有必要追加預算時，請妥為說明、再行溝通，送立法院審議。這是苦口良藥，這條路是可以走下去的，總預算爭議雖無法達成共識，總統、卓榮泰都希望總預算送出前能再溝通一次，各黨團都很善意，希望在衝突爭議中能有一條路，盼行政院顧及大局。（編輯：林興盟）1140218

立法院18日下午針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜進行朝野黨團協商，財政部長莊翠雲（前左）等官員與會。中央社記者趙世勳攝 114年2月18日