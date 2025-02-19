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總預算韓國瑜籲政院不宜輕易提覆議 綠：倒果為因

2025/2/19 12:39
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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院朝野黨團18日協商總預算案破局，立法院長韓國瑜籲行政院不宜輕易提出覆議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，這場協商讓藍白再度凌遲行政院，韓國瑜的說法更是倒果為因、錯置因果。

立法院18日針對總預算案展開朝野協商但最終破局，韓國瑜會中呼籲行政院不宜輕易提出覆議。行政院表示，協商破局代表無法解決部會困境，將在收到總預算案後，研議合法合憲的救濟方式。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會，說明朝野18日協商總預算案情況，並就韓國瑜稱別輕易提出覆議等說法作說明。

吳思瑤表示，民進黨團對於這場得來不易的朝野協商非常重視，但協商過程中，各界再次看到在野黨惡刪、惡凍預算卻毫無悔意，只會甩鍋、卸責，而且國民黨立法院黨團總召傅崐萁也缺席。

吳思瑤質疑，韓國瑜先前說要提出解方都是假的，這場協商變成做球給在野黨聯手譴責受害者（行政院）的大會，也是一個讓藍白漂白罪刑的場域。

吳思瑤表示，從協商開始到最後，韓國瑜沒有端出任何錦囊妙計，反而急著讓行政院代表回答問題，也讓藍白持續凌遲行政院，且這場協商的前提，應該是說明刪減、凍結總預算的數字為何，卻沒看到立法院報告。

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吳思瑤認為，韓國瑜在會議結束前宣讀幾段話，包括請行政院能尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議等，這種說法根本是搞不清楚因果、倒果為因、錯置因果，也把憲法授權的民主救濟方式堵死，這算哪門子尊重。

吳思瑤表示，國家是大家的、預算是全民的，執政團隊在各階段都沒有放棄努力，也會用具體行動努力到最後一刻，既然協商以破局收場，民進黨團尊重行政院後續作為，在合法、合憲的方式內提出必要救濟手段，行政立法一體，會一起為總預算案做最後努力。（編輯：林淑媛）1140219

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