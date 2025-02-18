總預算朝野協商破局 政院：研議合法合憲救濟方式

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（中央社記者賴于榛台北18日電）立法院今天針對總預算展開朝野協商但破局，立法院長韓國瑜呼籲政院別輕易提出覆議。不過，行政院表示，協商破局代表無法解決部會困境，將在收到總預算案後，研議合法合憲的救濟方式。

韓國瑜下午召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，邀行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席，但三黨未有共識，協商破局。

韓國瑜最後宣告，今年度總預算已三讀通過，請政院尊重立法院決議，不宜輕易提出覆議、增加朝野紛爭，但仍尊重政院決定；而若政院不提覆議，建議各黨團與政院後續討論解方，包含儘速啟動預算解凍程序；另外，行政部門如業務費支用有困難，請政院參考預算法第22條規定，請立法院同意使用預備金；再者，若政院認為有必要追加預算時，請妥為說明、再行溝通，送立法院審議。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，感謝總統賴清德10日邀請五院會商，商討總預算爭議，也感謝立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，行政院一直期待立法院能重新審視總預算案窒礙難行之處，包括總預算遭到大幅刪減凍結、刪減總數混亂、解凍程序與條件也過於嚴苛，導致行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行等。

李慧芝表示，但朝野協商未能達成共識，代表無法解決各部會所遇到的困境，也無法回應社會希望立院理性協商以解決總預算爭議的期待，無法讓民眾消除憂慮。

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李慧芝說，為讓政府能正常運作，行政院在收到總預算案之後，將研議合法合憲的救濟方式，未來政院也將持續透過各種方式持續努力，推動福國利民的政策，讓國家繼續穩定向前。

預算法第22條第2項規範，立法院審議刪除或刪減的預算項目及金額，不得動支預備金。但法定經費或經立法院同意者，不在此限。（編輯：林興盟）1140218

立法院長韓國瑜（後中）18日下午針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜邀集朝野黨團進行協商，盼各黨團共同解決總預算案僵局。中央社記者趙世勳攝 114年2月18日