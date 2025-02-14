總統將推國防預算達GDP3% 綠支持藍籲錢花在刀口

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北14日電）總統賴清德今天表示，將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團會全力支持。國民黨立委許宇甄呼籲錢要花在刀口。民眾黨立委林憶君說，政府不應企圖編列國防特別預算，規避監督。

為因應時局，總統賴清德今天召開國安高層會議後指出，新的一年將優先推動3大工作，包含為展現保衛國家決心，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，當然樂見其成也會全力支持，因為這除了是因應總預算被藍白惡砍下，國防預算受災嚴重外，也要避免國際社會錯誤解讀台灣自主防衛的決心，民進黨團會全力支持。

民進黨立委王定宇透過影片表示，各界都知道，馬政府執政時期，國防預算逐年遞減，而蔡政府執政後則是大幅成長，現在賴總統希望透過特別預算來增加國防預算占比，這除了展現台灣自我防衛決心也符合台灣利益，對台灣來說是有正面幫助的必要作法，希望藍白可以以國家安全、人民利益為念。

國民黨立委李彥秀指出，今年度國防預算編列新台幣6000多億元新台幣，占GDP約2.45%，如果要達到3%，就必須再編列至少1000多億元的特別預算。

李彥秀表示，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，但編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；國防預算提高到GDP的3%，恐怕遠不及川普的目標，川普曾公開要求台灣要將國防預算提高到GDP的10%；除採買台灣真正需要的軍品外，對於目前交貨嚴重延宕的反裝甲飛彈、滑翔炸彈，以及F-16V戰機等軍品，也應積極向美方爭取儘速交貨。

國民黨立委許宇甄表示，要讓國防預算規模達到GDP的3%，賴政府今年須提出超過1000多億元的特別預算才夠，錢要從哪裡來，要從去年超徵的5283億元來支應嗎。她認為稅收超徵應以照顧民眾為優先，有餘裕才能拿來買武器。

許宇甄指出，為了應對中共與日俱增的威脅，逐步增加國防預算沒人會反對，但錢一定要花在刀口上，若國防經費沒有用在對的地方，立法院很難支持如此高的預算支出。賴政府若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。

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曾任立法院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君透過新聞稿指出，去年審查114年度史上最高的國防預算時，她就曾呼籲賴政府不應企圖編列國防特別預算，來規避公債法及規避國會的監督，而立法院長韓國瑜近日也已釋出善意，願意與民進黨協商預算追加案，但賴政府卻仍想用編列特別預算的方式，難道是別有用心。

林憶君強調，國防部應積極與立法院溝通，好好清楚說明預算編列的來源與用途，政府應分年度編列在正常的年度公務預算中，而不要再企圖想用特別預算的編列來規避監督，甚至影響國家財政紀律。（編輯：蘇龍麒）1140214