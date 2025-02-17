賴總統拚國防預算達GDP3% 博明肯定：增嚇阻力量

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（中央社記者葉素萍台北17日電）總統賴清德今天接見美國前白宮副國安顧問博明時說，要共同打造「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴持續保有科技優勢；博明表示，賴總統日前宣示要讓台灣國防預算達到GDP3%以上，對台美兩國增加嚇阻力量是很好開端。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午在總統府接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger），賴總統致詞指出，歡迎台灣的好朋友，博明和曾任美國太平洋司令部作戰主任的海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）再次訪問台灣。

賴總統說，去年6月，博明和時任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員的簡以榮（Ivan Kanapathy）曾來台灣發表合著的新書「沸騰的護城河」，也到總統府拜訪。當時大家在綠廳相談甚歡，對於台美關係、區域情勢等議題充分交流意見。

總統說，8個月後再次見面，很高興聽聞簡以榮已進入白宮國安會服務，「沸騰的護城河」中文版也即將在台灣發行。這本書提供美國專家對美中台關係的精闢洞察，也對台灣強化國防安全與全方位韌性提出寶貴建言，他相信台灣讀者必定獲益良多。

總統指出，蒙哥馬利是第4次訪問台灣，也長期關注台灣議題。面對威權主義國家彼此之間強化合作，為地緣政治、區域安全都帶來風險和挑戰；大家都有共同的信念，就是靠實力來達到和平。唯有強化國防實力、打造堅固的「金城湯池」，才能發揮嚇阻的力量，維持台海與世界的和平穩定。

賴總統說，台灣會持續提升自我防衛力量，也期盼跟美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強在關鍵及創新科技的合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢；台美交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更是符合台灣、美國共同的經濟利益。

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博明致詞時，首先恭賀賴總統當選總統1週年及台灣在經濟上的亮眼表現。他說，賴總統日前宣示要讓台灣國防預算達到GDP3%以上的目標，這與美國國防預算比例相當接近，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

博明表示，賴總統致詞時談到「靠實力達到和平」，這是當前獨裁、侵略性政府逐漸崛起的時刻，美國與台灣正確的方向。前美國總統華盛頓在首次就職演說曾說，維持和平最好的方式，就是隨時準備應戰，這也是「靠實力達到和平」的意涵。（編輯：林興盟）1140217