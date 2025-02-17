習近平邀民企座談 馬雲亮相惹關注

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（中央社台北17日電）中國國家主席習近平今天在北京出席民營企業座談會，網路巨頭阿里巴巴創辦人馬雲亮相引起廣泛關注。這是阿里巴巴旗下金融公司螞蟻集團2020年底上市「觸礁」後馬雲首度現身官方高層會議，外界視此為北京提振企業信心的動作。

綜合官媒央視、新華社報導，習近平上午出席民企座談會並聽取各家企業發言後發表了「重要講話」，但截至發稿，官媒尚未公布習近平的講話內容。

2020年，在距離阿里巴巴王牌產品支付寶主體公司「螞蟻金服」上市敲鐘僅剩48小時之際，馬雲在上海公開演講時對官方多所批評，包括「銀行是當鋪思維」、「中國缺乏金融系統」。

隨後螞蟻金服上市進程被緊急按下暫停鍵。馬雲也在此後多年雲遊四海，鮮少在中國公開露面。

不過，馬雲近期動作頻頻，上週現身杭州阿里總部和旗下位於長沙的盒馬鮮生門市，年前也曾公開致詞大談人工智慧（AI）。

此外，阿里巴巴最近傳出不少與AI相關的消息，包括將與美國蘋果公司合作為中國版iPhone提供AI功能、聲稱自研的AI新模型超過日前聲名大噪的新創AI企業DeepSeek等。

路透社稍早報導說，這次座談會的召開凸顯中國民企正面對多重挑戰，包括美國總統川普重返白宮後美中關係緊張加劇以及中國國內經濟疲弱。

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除了馬雲，據央視新聞畫面，出席座談會的還包括：全球電動汽車電池製造巨企寧德時代董事長曾毓群、中國乳業公司飛鶴乳業董事長冷友斌、中國能源產品製造商正泰集團董事長南存輝、中國機器人公司宇樹科技創始人王興興、中國最大飼料生產企業新希望集團創始人兼董事長劉永好、中國通訊巨頭華為創始人任正非、中國電動車巨頭比亞迪董事長兼總裁王傳福、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、中國智慧手機和電動汽車製造商小米集團首席執行官雷軍以及中國網絡安全企業奇安信科技集團董事長齊向東。

習近平去年5月在山東考察期間曾主持召開企業家及專家座談會，這是2018年以來習近平第3次主持召開企業家和專家座談會，主題聚焦進一步全面深化改革。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140217