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習近平喊話愛拚會贏 盼中國企業家「先富促共富」

2025/2/17 19:37（2/17 19:51 更新）
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中國國家主席習近平（後排右5）17日出席民營企業座談會。（圖取自央視新聞微博網頁weibo.com）
中國國家主席習近平（後排右5）17日出席民營企業座談會。（圖取自央視新聞微博網頁weibo.com）
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（中央社記者張淑伶上海17日電）中共總書記習近平今天出席民營企業座談會，向企業家信心喊話。他說，「民營企業家大顯身手正當其時」，並盼企業家「先富促共富」，在困難中保持「愛拚會贏」的精氣神。

新華社報導，在座談會上發言的民營企業負責人代表有6人，分別是：華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍，他們就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

根據央視新聞畫面，網路巨頭阿里巴巴創辦人馬雲也出現在座談會中，這是2020年馬雲因批評中國金融體系的演講得最高層後，首度現身官方高層會議，被視為官方提振民企信心的動作。但根據報導，馬雲並未在會議中發言。

此外，陸媒整理此次出席的民企代表，還包括寧德時代董事長曾毓群、AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、網路科技巨頭騰訊創辦人馬化騰等。但在報導中，曾毓群、梁文鋒、馬化騰也未發言。

據報導，習近平在座談會中強調，黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。民營經濟發展前景廣闊、大有可為，「廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時」。

他重申黨和國家「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」；保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

不過，他認為當前中國民營經濟發展面臨的困難和挑戰，「總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的」。

習近平說，要把思想和行動統一到黨中央對國內外形勢的判斷上來，統一到黨中央對經濟工作的決策部署上來。還強調要在困難和挑戰中看到前途、光明和未來，保持發展定力、增強發展信心，保持「愛拚會贏」的精氣神。

針對促進民企發展，習近平說，要持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題。要著力解決拖欠民營企業帳款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，確實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

習近平還要求民營企業加強自主創新，努力為推動科技創新、培育「新質生產力」等多作貢獻，力所能及參與公益慈善事業。

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根據報導，這場座談會由中共政治局常委王滬寧主持，另二名常委李強、丁薛祥也有出席。

今天是2018年以來，習近平第4度召開民企相關座談會。2018年11月，習近平在北京主持召開民營企業座談會，為「國進民退」論滅火；2020年7月，他在北京主持召開企業家座談會，對引發議論的「國內大循環」為主體的經濟，澄清「絕不是關起門來封閉運行」；2024年5月，他在山東考察期間曾主持召開企業家及專家座談會，強調改革無論怎麼改，「堅持黨的全面領導」等4大堅持絕對不能動搖。（編輯：邱國強）1140217

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