DeepSeek帶動杭州科技熱 央視歸功習近平

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（中央社記者張淑伶上海16日電）DeepSeek帶動了外界對杭州新創科技公司的關注，「為什麼是杭州」成為春節以來媒體熱議焦點。中國官媒央視今晚將杭州的創新發展歸功於曾任浙江省委書記的中共總書記習近平。

央視新聞聯播晚間介紹杭州，提到了引發全球關注的AI大模型公司深度求索（DeepSeek）以及四足機器狗、仿生機器手等科技產品，並指杭州開年後，平均每天誕生280多家企業。報導稱「以創新為引領，杭州高質量發展呈現出勃勃生機」。

報導說，早在2003年，時任浙江省委書記習近平第一次提出「數字（數位）浙江戰略」並作出一系列部署。當年習近平在杭州高新區調研時說，「杭州過去是風景天堂、西湖天堂，下一步是硅谷（矽谷）天堂、高科技天堂」。

報導並說，習近平擔任總書記的中共18大以來，黨中央堅持把「創新」擺在國家發展全局的核心位置。

在央視今天的報導之前，多家中國媒體紛紛探討DeepSeek在內，近期崛起的新技術公司「杭州六小龍」為什麼是出現在杭州而非其他城市。

「杭州六小龍」指遊戲科學、深度求索、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技6家公司。其中，遊戲科學去年開發線上遊戲「黑神話：悟空」，宇樹科技開發的機器人今年在央視春節晚會節目中表演扭秧歌，都引發許多話題。

財經媒體「吳曉波頻道」15日發文指出「偉大不能被計劃」，今年炙手可熱的「杭州六小龍」去年還不為許多人所知，這些創業者沒有一個被列入「百人計畫」、「千人計畫」，他們的創業項目也沒有得到國家重大科技項目的支持。

文章說，一個國家或城市要實現創新，必須要允許失控。千萬不要去試圖創造一個「杭州六小龍」，而是要去創造一個國家和城市氛圍，允許無數的踏腳石和尋寶者們的存在。

紅星新聞12日則引述中國人民大學教授聶輝華說，「杭州六小龍」的成功不是每個城市都能複製，數位技術發展需要大量人才和產業生態；各地如果不加考慮、一哄而上催生「杭州六小龍」式的企業，恐怕會搞出泡沫。

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根據微信公眾號「首席經濟學家論壇」，摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強14日發表的研究報告指出，「杭州六小龍」點燃了投資者的信心，對中國科技股的價值重估，但單靠科技創新無法解決國內結構性的經濟失衡或週期性的通縮壓力。

他還說，中國近期在科技方面的進展反而會強化決策層對當前道路的信心，使「資源錯配、資本錯配」的風險增加。（編輯：陳鎧妤）1140216