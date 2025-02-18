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傳卓榮泰找王金平促朝野協商 政院：各界都關心總預算

2025/2/18 13:27（2/18 13:38 更新）
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前立法院長王金平。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北18日電）為解總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商，據傳，行政院長卓榮泰也曾請前立法院長王金平協助促成朝野協商。政院人士則說，朝野各界都非常關心總預算案，希望今天協商能有好的結果。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局待解，總統賴清德10日召集五院共商國政後，卓榮泰13日午間也與韓國瑜會面商討，最終達成共識，在總預算案送至政院以前，先由韓國瑜舉行朝野協商尋求解方。韓國瑜將於今天下午2時召集朝野協商，行政院也預計由秘書長龔明鑫出席說明政院立場與窒礙難行之處。

不過中時新聞網報導指出，協商原先難以成局，是在卓榮泰請王金平出手協助後，國民黨團才在不傷和氣前提下決定出席協商。政院人士回覆記者詢問時則說，立法院審議114年度中央政府總預算案而產生的問題以及對各機關造成的影響，朝野各界都非常關心。

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政院人士指出，希望有更多的人可以一起參與以及提供意見，也期待今天的協商有好的結果。

根據主計總處盤整，總預算案窒礙難行之處包含刪減總數未宣讀、刪減總數史上最高、部分刪減提案超出預算數、特定機關業務費被針對、原民會部分凍結提案違憲等12項。（編輯：楊凱翔）1140218

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