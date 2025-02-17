韓國瑜將協商總預算 柯建銘：拭目以待藍白買帳否

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，18日將召集朝野協商。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，韓國瑜有何妙招可以說服朝野、藍白是否買韓國瑜的帳，大家拭目以待，他希望找出解決方式，但要符合憲法規定。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜在日前的國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理等。韓國瑜14日發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天率黨團幹部召開記者會，對於總預算案協商，柯建銘表示，韓國瑜參加總統賴清德所主持的院際協調會後，對記者說要找朝野協商追加預算，試問，韓國瑜有無問過中國國家主席習近平、韓國瑜是否要遵守憲法原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯建銘說，如果韓國瑜要遵守憲法原則的話，民進黨團非常樂見，至於國民黨立法院黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌是否買韓國瑜的帳，大家可以拭目以待。

柯建銘表示，總預算案到現在還送不出立法院，他之前有說過，不管送出與否都會違憲，到底韓國瑜會有什麼妙招、怪招，畢竟之前立法院審查總預算案時，當時朝野協商根本過水，還是一樣強制表決。民進黨團三長會出席明天的協商，希望大家能找出共同的解決方式，也一定要在符合憲法下做事。（編輯：林興盟）1140217