立院18日協商總預算 綠盼釐清數字藍指已三讀不更動

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北16日電）立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，18日將召集朝野協商。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，總預算種下惡因的是立法院，各黨都要承擔，最重要是把數字釐清；國民黨團書記長王鴻薇表示，不會更動三讀通過的總預算。

總統賴清德10日召集五院院長會商國政後，立法院日前發出通知，韓國瑜將於18日召集朝野黨團協商總預算案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，在五院院際協商後，各院都同意要共解總預算的難題，行政院長卓榮泰跟韓國瑜進一步協商後，達成共識也化為行動；至於總預算三讀後能不能有所轉圜，有相當大困難，但各階段的各種可能性，都不放棄努力。

吳思瑤說，對話只是開始，不必然協商就會改變三讀結果，但可對後續的解決方式預先討論，希望不設前提、開誠布公，不要急著唱衰、說風涼話，總預算種下惡因的是立法院，各黨都要承擔，最重要的是把預算數字釐清，才能對後續危害多大、如何彌補等提出解決方案。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，由於總預算已三讀通過，即便經朝野協商，也沒辦法改變最後結果，因此黨團的態度還是會尊重相關程序，不會去更動三讀通過的總預算。

王鴻薇說，如果行政院覺得有窒礙難行之處，可循法定程序提出追加減預算；至於預算解凍方面，一切就依照各委員會的規定，按照相關程序來做。

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台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪指出，依照立法院職權行使法等相關規定，對於已經三讀完成、審定的中央政府總預算，沒有任何協商的程序跟規定，過去也無前例，相信韓國瑜是出於善意，但在國會運作應該要照法治進行，畢竟台灣是民主法治國家。

黃國昌說，行政院希望立法院召集這樣的協商，問題是在立法院職權行使法等規定中要如何定位，而到底要協商什麼事情，到目前為止民進黨政府從行政部門到立法院黨團，連這麼基本的問題都說不清楚。（編輯：林克倫）1140216