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總預算僵局待解 韓國瑜18日召集朝野協商討論
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總預算僵局待解 韓國瑜18日召集朝野協商討論

2025/2/14 17:14（2/14 17:35 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇龍麒台北14日電）中央政府總預算案遭立法院大幅刪減，目前僵局未解。立法院長韓國瑜今天發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院13日晚間表示，行政院長卓榮泰與韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立院前能舉行朝野協商。立院隨後發布新聞稿指出，稍早已收到民進黨立法院黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

韓國瑜今天發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

對於要協商總預算後續相關處理事宜，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，立法院是合議制，總預算案已由全體立委經立法院會三讀通過，不可能在朝野協商時，僅由幾名黨團幹部就能夠修改、更動三讀通過的結果。

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民眾黨立法院黨團總召黃國昌則說，黨團對協商毫無所悉也非常驚訝，三讀通過的總預算如何協商，沒有前例且讓人困惑，黨團將發函給立法院請求釋疑。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，雖然三讀通過的議案要有所轉圜或調整，在法制面上存在巨大困難，但民進黨團不會放棄，希望與在野黨一起促成，也希望各黨不要預設前提、開誠布公談出共識。（編輯：林興盟）1140214

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