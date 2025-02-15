立院18日朝野協商總預算後續事宜 政院擬派代表說明

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為解總預算案僵局，立法院長韓國瑜預計18日召集朝野協商。知情人士指出，行政、立法兩院近日積極討論如何讓總預算案走向好的結果，政院也擬派員參與18日協商說明。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局待解，總統賴清德10日召集五院共商國政後，行政院長卓榮泰13日午間也與韓國瑜會面商討，最終達成共識，在總預算案送至政院以前，先由韓國瑜舉行朝野協商尋求解方。韓國瑜昨天也發出通知，預計18日下午2時召集朝野協商。

外界關注，卓榮泰曾提及力拚一個月內解凍遭凍結預算，以及希望立法院接受覆議等，是否會是協商內容之一，政院對此未予回應。

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知情人士則指出，今年度總預算遭大幅刪減凍結，造成12項窒礙難行之處，但在行政、立法兩院積極討論下，目前有了朝野協商的審視空間，這是好事，行政院預計也會派代表參與協商，說明窒礙難行之處，期盼能解決種種窒礙難行問題，讓總預算案走向好的結果；至於由誰代表，知情人士表示，行政院會再行評估。

根據主計總處盤整，總預算案窒礙難行之處包含刪減總數未宣讀、刪減總數史上最高、部分刪減提案超出預算數、特定機關業務費被針對、原民會部分凍結提案違憲等12項。（編輯：楊蘭軒）1140215