韓國瑜擬協商總預算 黃國昌：無前例將發函立院釋疑

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（中央社記者郭建伸台北14日電）立法院長韓國瑜擬針對總預算案再召集朝野協商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，黨團對協商毫無所悉也非常驚訝，三讀通過的總預算如何協商，沒有前例且讓人困惑，黨團將發函給立法院請求釋疑。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院昨晚表示，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商。立法院隨後發布新聞稿指出，將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

民眾黨團今天舉行記者會說明優先法案內容，並於會後接受媒體訪問。

談及韓國瑜擬再召集朝野協商總預算案，黃國昌表示，黨團事前對協商毫無所悉，且看到立法院的新聞稿後非常驚訝，因為依照立法院職權行使法，目前總預算案已經審查完竣且三讀通過，沒有針對三讀通過的總預算再協商的相關規定，也沒有前例，到底要協商什麼，讓人困惑。

黃國昌表示，民眾黨團今天會正式發函給立法院，請院方釋疑，到底要依照什麼程序協商三讀通過的總預算案。

黃國昌指出，行政院有權提出追加減預算，立法院將依法審議，但審議是否通過仍端看預算用途及目的；韓國瑜日前在五院會商釋出善意，卓榮泰似乎沒有領情，這是卓榮泰的選擇，但他要提醒，今年中央政府總預算案超過新台幣2兆9000億元，是史上最高，若仍不知如何施政，卓榮泰應知所進退。

此外，去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元，國民黨立法院黨團拋出全民普發現金1萬元。

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對此，黃國昌表示，民進黨執政不僅連年超徵，數額還很驚人，過去4年加總超過1兆8000億元，財政部、主計總處難辭其咎，應提出檢討報告。

黃國昌表示，超徵金額該如何還財於民，民眾黨團將舉行公聽會，聆聽社會各界意見，廣泛蒐集意見後，將提出完整計畫對外報告。（編輯：蘇志宗）1140214