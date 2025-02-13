卓榮泰韓國瑜會面達共識 總預算案送出立院前先朝野協商

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（中央社記者賴于榛台北13日電）中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院晚間指出，行政院長卓榮泰今天中午與立法院長韓國瑜會面商討總預算議題，兩人也達成共識，希望總預算案在送出立院之前，能舉行朝野協商以找到妥適解方。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜10日在國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾本週末前將總預算案送至行政院。

卓榮泰則認為，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。總統賴清德也兩度呼籲，兩院儘速溝通解方。

行政院發言人李慧芝晚間透過新聞稿表示，卓榮泰中午與韓國瑜會面商討總預算議題，兩人對於賴總統曾呼籲，希望總預算案在送出立法院之前，能舉行朝野協商以找到妥適解方的立場，卓、韓兩位院長都有相同想法，也同意朝這個方向進行，並希望能有好的結果，讓國家能夠穩定發展。

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至於這個朝野協商共識，是否代表立法院明天不會將總預算案送至行政院，黨政人士指出，雙方已達成共識，但召集朝野協商是立法院長權責，後續執行方式尊重院長韓國瑜處理。

李慧芝稍早在政院會後記者會時指出，總預算案共有12項窒礙難行之處，很難用追加減預算方式解決，這些都會在兩院院長會面時討論，期盼共同協商後能找到解決方案，讓總預算案有好的結果。（編輯：林克倫）1140213