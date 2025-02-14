總預算後續處理事宜 綠盼協商開誠布公勿唱衰

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對總預算案後續相關處理事宜，民進黨立法院黨團今天表示，昨天已發函給立法院長韓國瑜，請韓國瑜召集朝野協商，希望朝野不要預設前提、開誠布公，一起化解問題，也不要唱衰、急著下定論。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院長卓榮泰13日與韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商。立法院隨後發布新聞稿指出，將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，目前未收到協商通知，但立法院是合議制，總預算案已由全體立委經立法院會三讀通過，不可能在朝野協商時，僅由幾名黨團幹部就能夠修改、更動三讀通過的結果。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會，針對上述總預算案相關議題作說明。

吳思瑤說，要解決僵局就是要採取行動，因此民進黨團昨天傍晚發函給韓國瑜，希望立法院針對總預算案送出立法院前，能否把握機會磋商、對話。

吳思瑤指出，雖然三讀通過的議案要有所轉圜或調整，在法制面上存在巨大困難，但民進黨團不會放棄，希望與在野黨一起促成，也希望各黨不要預設前提、開誠布公談出共識，相信韓國瑜會即刻發出協商通知。

吳思瑤說，人民發動罷免潮是因為總預算案，如果國民黨立委要避免後續被罷免的風險就要共同面對、解決。

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此外，新光三越台中中港店13日發生氣爆造成嚴重死傷。吳思瑤在記者會開始時，請全民為傷亡者祝禱，也要為醫護、救難人員加油，更希望未來不要發生類似的災害事件。

吳思瑤表示，立法院處理114年度中央政府總預算案時，包括國民黨團凍結3成的消防業務費用，金額達新台幣2.67億元，但這筆錢是要作救災、救難，若總預算案送出後，希望能盡速解凍，更期盼類似的救災、救難設備業務費不要再被在野立委為難，應該要給辛苦的消防人員合理必要支持。（編輯：蘇志宗）1140214