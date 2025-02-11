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韓國瑜拋追加預算解僵局 黃國昌：若養網軍一樣否決

2025/2/11 11:33
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（中央社記者郭建伸台北11日電）總統賴清德昨天召集五院會商國政，傳出立法院長韓國瑜有意請行政院提追加預算解套總預算僵局。民眾黨團總召黃國昌今天表示，目前尚未得知追加項目，無法評論，但若追加預算是用在養網軍、做媒體置入，一樣會被否決。

總統賴清德昨天召集五院會商國政，韓國瑜會後表示，他承諾本週末前送出總預算審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態，他呼籲行政院不要對總預算提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免。

黃國昌上午接受媒體訪問表示，賴總統以憲法第44條發動院際協商，但民進黨法律人才濟濟，怎麼沒人提醒賴總統，憲法第44條的院際協商是依照孫文學說與五五憲草的產物，當時設計是政權、治權分離，總統由國民大會選出來為政權代表，五院則是治權代表。

黃國昌指出，憲法歷經7次修憲，目前台灣採取半總統制，總統已是最高行政代表，已非五五憲草裡中立且超然的地位，總統不具備扮演院際協調者的角色，這在大法官釋字419號已闡釋清楚，沒想到連司法院代理院長、大法官謝銘洋竟然也配合出席會商演這場戲。

黃國昌表示，他過年時就一再呼籲，賴總統應以蒼生和台灣為念，好好回應人民不滿與需求，不要再搞大罷免，但賴總統仍一意孤行，昨天甚至還引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」，試圖替民進黨發動大罷免找藉口，真正倒因為果的恐怕是賴總統自己。

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談及總預算，黃國昌表示，韓國瑜的發言很有智慧，昨天請行政院別再提覆議，因為提覆議也沒有用，立法院照樣會否決；至於追加預算則端看行政院追加的項目，他還不知道項目沒辦法評論，若追加預算是要養網軍、做媒體置入、養側翼，「這種預算追加了還是一樣被否決」。

媒體追問，韓國瑜是否與黨團討論追加預算。黃國昌表示，沒有。（編輯：謝佳珍）1140211

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