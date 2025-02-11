加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/173
首頁 / 政治

選罷法覆議失敗政院不意外 盼密集協商處理總預算案

2025/2/11 16:43（2/11 17:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會11日進行選罷法覆議案記名投票表決，議事人員布置投票所後，隨即展開投票。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
立法院會11日進行選罷法覆議案記名投票表決，議事人員布置投票所後，隨即展開投票。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）立法院今天否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案，行政院表示，行政院長卓榮泰未受邀說明覆議案，政院不意外覆議案遭否決，不過未來五院有望建立更密切的溝通平台與合作機制，盼讓政務更順利推動。

立法院會去年三讀修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院認為修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行處，因此提出覆議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立法院今天記名投票表決行政院針對選罷修法所提覆議案，藍白挾人數優勢封殺覆議案。對於覆議失敗，行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，卓榮泰未能獲得邀請前往立院說明覆議案，行政院對此次覆議案的結果，並不感到意外。

另外，李慧芝說，昨天總統賴清德召集五院國政會商已有明確共識，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制，因此行政院希望能延續昨天共識，透過近日密集溝通，希望在取得解決方案後，來處理今年度的中央政府總預算案。（編輯：林興盟）1140211

#賴清德
#選罷法
#立法院
#行政院
#卓榮泰
#總預算
#覆議
#李慧芝
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（右2）依序將票投入票匭。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（右2）依序將票投入票匭。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
立法院會11日進行選罷法覆議記名投票表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右）與民眾黨立法院黨團總召黃國昌（前左）在議場內溝通討論。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
立法院會11日進行選罷法覆議記名投票表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右）與民眾黨立法院黨團總召黃國昌（前左）在議場內溝通討論。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
延伸閱讀
選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢立院否決選罷法覆議案 國民黨團：盼民進黨順應民意選罷法覆議案 白投反對票批政院藉衝突掩飾施政無力爆遭提罷免後退件 林俊憲王定宇籲嚴查連署是否造假
卓榮泰
總預算僵局 知情人士：卓榮泰願參與朝野協商找解方總預算僵局 卓榮泰盼集思廣益獲致好結果
李慧芝
行政院優先推動法案出爐 首重產業發展等3大面向收審查費惹議 政院：NCC會在瞭解意見後採合理措施
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
立院否決選罷法覆議案 國民黨團：盼民進黨順應民意
19
更多編輯台推薦新聞：