選罷法覆議失敗政院不意外 盼密集協商處理總預算案

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（中央社記者賴于榛台北11日電）立法院今天否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案，行政院表示，行政院長卓榮泰未受邀說明覆議案，政院不意外覆議案遭否決，不過未來五院有望建立更密切的溝通平台與合作機制，盼讓政務更順利推動。

立法院會去年三讀修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院認為修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行處，因此提出覆議。

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立法院今天記名投票表決行政院針對選罷修法所提覆議案，藍白挾人數優勢封殺覆議案。對於覆議失敗，行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，卓榮泰未能獲得邀請前往立院說明覆議案，行政院對此次覆議案的結果，並不感到意外。

另外，李慧芝說，昨天總統賴清德召集五院國政會商已有明確共識，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制，因此行政院希望能延續昨天共識，透過近日密集溝通，希望在取得解決方案後，來處理今年度的中央政府總預算案。（編輯：林興盟）1140211

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（右2）依序將票投入票匭。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日

立法院會11日進行選罷法覆議記名投票表決，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右）與民眾黨立法院黨團總召黃國昌（前左）在議場內溝通討論。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日