選罷法覆議案 白投反對票批政院藉衝突掩飾施政無力

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北11日電）立法院會今天處理選罷法覆議案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，黨團決議投下反對覆議，但可預見未來行政院仍會持續提出財政收支劃分法、總預算的覆議，藉由衝突掩飾蒼白無力的執政。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受媒體訪問表示，選罷法覆議案是人民給各黨立委最後的機會，是否能撥亂反正、捍衛民主，就看藍白立委最後的決定，因此這場民主的補考，立法院要繳白卷還是要得高分，大家拭目以待。

立法院會今天處理選罷法覆議案，上午依序進行全院委員會及覆議案投票表決。民眾黨團上午舉行時事聯訪記者會，黃國昌表示，關於選罷法覆議案，黨團決議將投下維持原決議、反對覆議，相信總統賴清德與行政院長卓榮泰應心知肚明結果如此。

黃國昌表示，立法院去年討論罷免連署加嚴，希望連署不要淪為政黨抄樁腳名冊，台灣社會對修法高度支持，但很遺憾民進黨政府聽不進民意，不惜拖延選罷法新法施行生效，仍提出覆議案，目的是配合掩飾民進黨發起的大罷免，司馬昭之心路人皆知。

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黃國昌表示，覆議是高度政治性手段，但總統與行政院卻當成兒戲，只為掩飾大罷免，民眾黨團感到非常遺憾；卓榮泰去年5月上任至今，最擅長的大概就是提覆議，按照目前政府施政方式，可預見未來仍會持續提出財政收支劃分法、總預算的覆議，藉由激化政黨對立衝突，掩飾蒼白無力的執政，這樣的內閣實在不可取。

院會開始投票前，吳思瑤受訪表示，行政院是被動提起覆議，因為立法院通過毀憲亂政、傷害人民權利的惡法，行政院才提覆議，這也是憲法授權的民主救濟方式。（編輯：謝佳珍）1140211