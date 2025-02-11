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立院否決選罷法覆議案 綠：藍白為大罷免自添柴火

2025/2/11 18:56（2/11 19:16 更新）
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行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日進行記名投票表決，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（右2）依序將票投入票匭。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日進行記名投票表決，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（右2）依序將票投入票匭。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
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（中央社記者林敬殷、葉素萍、王揚宇台北11日電）立法院會今天以60票反對、51贊成，否決行政院針對選罷法修法所提覆議案，民進黨立法院黨團表示，民進黨立委堅持與民意站在一起，眼前的表決贏，不是贏，民意最終的制裁才是真正輸贏，藍白無異自掘墳墓，為大罷免浪潮自添柴火。

民進黨團在覆議案遭否決後舉行記者會，對於接下來是否會針對選罷法修法聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘表示，「這是標配」，跟上次的憲法訴訟法部分條文修正案一樣，暫時處分、釋憲都是標準配備，這是一定的。

對於民眾黨立委林憶君、黃珊珊沒投票，民進黨團總召柯建銘指出，「藍白的大逃亡潮已經開始了」，現在到了一個大變局的時刻，藍白只會騙，大騙局換來大變局，現在是非罷不可。接下來，藍白加起來一定不過57個（指立法院過半數席次，立院總席次113）。

民進黨團幹事長吳思瑤說明，眼前的表決贏，不是贏，民意最終的制裁才是真正的輸贏，今天覆議案的行使，藍白無異是繼續自掘墳墓，為大罷免浪潮自添柴火。

對於立法院長韓國瑜昨天呼籲行政院針對114年度中央政府總預算案不要提覆議，改用追加減預算方式處理，吳思瑤回應，把覆議跟追加預算綁在一起，這種條件非常可議。韓國瑜提到總預算案不送出，這是錯誤的說法，也被立法院人士糾正，總預算案必須先送出，各部會才會知道如何去因應，也才能討論是否採用追加減預算方式。

吳思瑤強調，韓國瑜提的追加減預算方式，一來是證明立法院當初刪減預算不合理，若認為方式可行，那就先提方案，也要看各黨買不買單，民眾黨團今天也表態立場不會改變，韓國瑜自己做的球，就自己接，自己去承擔。

此外，民進黨發言人戴瑋姍透過新聞稿表示，選舉、罷免是民主國家賦予人民的「直接民權」。面對人民行使直接民權設下需要附身分證連署門檻，過去民眾黨立委黃國昌與多位國民黨立委都曾表達反對立場，認為是阻礙人民行使直接民權，甚至可能造成個資外洩等問題，何以現在的藍白立委們打臉過去的自己，反其道而行為罷免連署提高門檻。

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戴瑋姍提到，可能答案只有一個，就是「他們擔心自己被罷免」。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強等人今天也在立法院召開者會，他指出，經民連日前舉行全體幹部會議，通過全力支持罷免運動綱領，重點包括罷免運動的最終目的並非藍綠對決，而是驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主。（編輯：張若瑤）1140211

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