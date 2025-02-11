選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢

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（中央社記者王承中台北11日電）立法院今天記名投票表決行政院針對選罷修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有60位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。

會議共有111位立委領票，2名立委未領票。據了解，未領票的立委為民眾黨立委黃珊珊、林憶君。

立法院會去年12月20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

對此，行政院會今年1月24日召開臨時院會討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰認為，相關修法有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

立法院朝野黨團日前透過黨團協商達成共識，今天舉行新會期第1次院會，處理選罷法覆議案，召開選罷法修法覆議案全院委員會，明定不邀請行政院長列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，而在審查後改開院會進行記名投票表決。

選罷法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）

全院委員會舉行時，國民黨立委吳宗憲表示，過往連署常出現連署書有疑慮，這就是要修法的主要原因，希望未來的連署能更加嚴謹，提高罷免的公正性。民眾黨團副總召張啓楷指出，民調顯示多數民意支持選罷法修法，才能杜絕幽靈連署，結果行政院違背民意，製造社會對立。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，選罷法修法程序毫不正義，實質內容更是違憲害民。人民是國家的主人，依據憲法有罷免不適任公職的權利。閹割民權，惡修法律，就是真正的「惡奴欺主」。

立法院會今天上午開會處理覆議案。目前各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

朝野立委在上午11時35分許開始投票，立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣也進場投票，投票截止時間為下午1時。在投票時間截止後，會議主席江啟臣宣布，有111位立委領票，2名立委未領票。據了解，未領票的立委為民眾黨立委黃珊珊、林憶君。

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韓國瑜隨後接替江啟臣主持院會，並於下午1時30分宣布投票表決結果，「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」有60票、「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，無效票0票。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：翟思嘉）1140211

（中央社製圖）