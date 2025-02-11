加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法2/172
首頁 / 政治

選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢

2025/2/11 14:25（2/11 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日舉行記名投票表決，藍白以人數優勢否決覆議案。圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日舉行記名投票表決，藍白以人數優勢否決覆議案。圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北11日電）立法院今天記名投票表決行政院針對選罷修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有60位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。

會議共有111位立委領票，2名立委未領票。據了解，未領票的立委為民眾黨立委黃珊珊、林憶君。

立法院會去年12月20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

對此，行政院會今年1月24日召開臨時院會討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰認為，相關修法有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

立法院朝野黨團日前透過黨團協商達成共識，今天舉行新會期第1次院會，處理選罷法覆議案，召開選罷法修法覆議案全院委員會，明定不邀請行政院長列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，而在審查後改開院會進行記名投票表決。

選罷法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
選罷法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）

全院委員會舉行時，國民黨立委吳宗憲表示，過往連署常出現連署書有疑慮，這就是要修法的主要原因，希望未來的連署能更加嚴謹，提高罷免的公正性。民眾黨團副總召張啓楷指出，民調顯示多數民意支持選罷法修法，才能杜絕幽靈連署，結果行政院違背民意，製造社會對立。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，選罷法修法程序毫不正義，實質內容更是違憲害民。人民是國家的主人，依據憲法有罷免不適任公職的權利。閹割民權，惡修法律，就是真正的「惡奴欺主」。

立法院會今天上午開會處理覆議案。目前各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

朝野立委在上午11時35分許開始投票，立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣也進場投票，投票截止時間為下午1時。在投票時間截止後，會議主席江啟臣宣布，有111位立委領票，2名立委未領票。據了解，未領票的立委為民眾黨立委黃珊珊、林憶君。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

韓國瑜隨後接替江啟臣主持院會，並於下午1時30分宣布投票表決結果，「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」有60票、「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，無效票0票。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：翟思嘉）1140211

#江啟臣
#選罷法
#民眾黨
#民進黨團
#立法院
#行政院
#卓榮泰
#國民黨
#黃珊珊
#韓國瑜
#林憶君
#覆議
（中央社製圖）
（中央社製圖）
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日舉行記名投票表決，藍白以人數優勢否決覆議案。圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會11日舉行記名投票表決，藍白以人數優勢否決覆議案。圖為議事人員進行開票統計作業。中央社記者謝佳璋攝 114年2月11日
延伸閱讀
中選會：收到47件罷免案 其中44案為立委覆議選罷法挨批 政院：三讀法案35天送件才是拖延中選會：選罷新法公布前送件 罷免各階段皆適用舊法監察院：罷免可否募款無明文規範 盼政院加速修法
江啟臣
中市佛教會新春開筆 江啟臣何欣純揮毫寫吉祥金句立法院新春團拜綠委缺席 韓國瑜自嘲：快被罷免了
黃珊珊
民眾黨團新會期優先法案 續推司法改革、不在籍投票黃珊珊重訓擺脫弱雞 盼搭時光機告誡年輕珊珊多運動
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
107
更多編輯台推薦新聞：