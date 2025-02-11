爆遭提罷免後退件 林俊憲王定宇籲嚴查連署是否造假

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委林俊憲、王定宇今天開記者會說，突獲通知遭人提出罷免又被退件，但在選區內未看過罷免連署站，幕後黑手可能是不滿他們挺預算、擋惡法，也請相關單位嚴查罷免連署書是否有偽造、造假。

民進黨立委林俊憲、王定宇、林宜瑾、郭國文、賴惠員今天在立法院召開記者會，對於林俊憲及王定宇上週突然接獲中選會通知遭人提出罷免，然而罷免案送件後旋即又被退件，提出相關說明。

台南現今6席立委全都是民進黨籍，林俊憲和立委陳亭妃均有意爭取民進黨提名參選台南市長，但今天的記者會僅陳亭妃未出席，引發關注。

林俊憲受訪說，台南立委在立法院都是並肩作戰擋惡法、挺預算，大家立場一致。王定宇表示，不管有沒有在場，台南6席立委都反對惡罷。

陳亭妃則在臉書撰文表示，雖然今天沒有被邀請參與記者會，一起反對國民黨黑箱罷免林俊憲、王定宇，但她仍然要聲援所有遭到國民黨操作罷免的民進黨立委，在完全沒有設罷免連署站的情況下，突然跑出數千份連署書，把台南人的民意視為無物，把民主機制當成政治鬥爭工具，她絕對譴責這種行為。

林俊憲質疑，正常的罷免連署應該會有大量人潮，也一定會有相關新聞，但他和王定宇的罷免案直到送件前毫無消息，可能是國民黨對他們的報復，就是因為他們在立法院擋惡法、護台南預算，得罪國民黨、國民黨立法院黨團總召傅崐萁，才會被國民黨抄寫名冊直接送件。

林俊憲說，罷免他和王定宇是針對性的，幕後有黑手，也請相關單位嚴查，這些罷免連署書是否有偽造、是否是同一個工廠的生產，否則在沒有任何蛛絲馬跡下，為何突然有幾千份連署書被送出來。

王定宇表示，尊重公民監督民意代表、民選首長，但他跟林俊憲每天幾乎在地方活動，問了里長、菜市場、宮廟主委等人，沒人看過相關罷免連署活動，也沒看過連署站，若連署造假的話，將涉犯偽造文書、選罷法等罪，對於國民黨發動以政治為動機的報復式罷免活動，他們會做好準備全力應戰。

林宜瑾表示，公民團體為何對國民黨立委發動大罷免，是因為國民黨立委推動違憲擴權法案及亂砍預算、惡搞台灣，而在台南，有一個勢力要蹭這波力量，無非就是看到罷免林俊憲與王定宇有指標意義。

林宜瑾說明，對中國在地協力者來說，王定宇在外交、國防的專業表現，是他們憎惡的目標。林俊憲在立法院交通委員會的表現優異，且林俊憲和總統賴清德有多年密切情誼，賴總統也期許林俊憲成為新台南隊長，是未來領導台南的最佳人選。

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林宜瑾認為，林俊憲遭人鎖定罷免，除了是要給賴總統難堪，也是外部勢力對民進黨台南市長初選的惡意介入，想要斬斷台南民主聖地的未來。

賴惠員說，看到近一年來國民黨、民眾黨對台灣的破壞，令人痛心，而得票率高達76%的林俊憲居然也被罷免，非常可笑。（編輯：楊蘭軒）1140211