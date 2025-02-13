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總預算後續處理事宜 立院：韓國瑜將儘速召集協商

2025/2/13 21:50
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（中央社記者蘇龍麒台北13日電）中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院晚間表示，行政院長卓榮泰今天與立法院長韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立院前能舉行朝野協商。立院隨後發布新聞稿指出，將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

行政院晚間指出，卓榮泰今天中午與韓國瑜會面商討總預算議題，兩人也達成共識，希望總預算案在送出立院之前，能舉行朝野協商以找到妥適解方。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜10日在國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾本週末前將總預算案送至行政院。

卓榮泰則認為，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。總統賴清德也兩度呼籲，兩院儘速溝通解方。

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立法院晚間發布新聞稿表示，日前總統邀集五院會商國政，會中相關院曾提及年度中央總預算審查後對於各院運作的影響，因此韓國瑜允諾帶回相關意見並邀集朝野溝通。

立法院指出，今天稍早已收到民進黨立法院黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。（編輯：林克倫）1140213

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