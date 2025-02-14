總預算後續處理事宜 藍：協商不能修改三讀結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）立法院長韓國瑜擬針對總預算後續相關處理事宜召開協商，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，目前未收到協商通知，但立法院是合議制，總預算案已由全體立委經立法院會三讀通過，不可能在朝野協商時，僅由幾名黨團幹部就能夠修改、更動三讀通過的結果。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院昨天表示，行政院長卓榮泰13日與立法院長韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商。立法院隨後發布新聞稿指出，將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天在立法院國民黨團記者室召開「只許政府亂花錢 不許人民小確幸」記者會，回應媒體時指出，國民黨團對於要召開朝野協商毫無所悉，到目前為止，黨團尚未收到要召集朝野協商的公文。

王鴻薇表示，國民黨團立場一致，現在總預算已經立法院會三讀通過，在審查報告送出前，再透過朝野協商進行任何更動，都不符合立法院相關的法律及程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王鴻薇指出，立法院是合議制，三讀通過的法律及預算案，不可能在朝野協商時，僅由幾名黨團幹部就能夠修改、更動，經院會三讀通過的結果。

王鴻薇表示，國民黨團先靜待韓國瑜是否有要召開朝野協商，但她要重申，法律就是法律，規定就是規定，制度就是制度。國民黨團不可能違背相關法律制度，僅透過朝野協商，就更動由全體委員經立法院會三讀所做成的最後決議。（編輯：蘇志宗）1140214